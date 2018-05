El obispo Johnston instituye el proceso de visión para el futuro de la diócesis de Kansas City – St. Joseph

Por Jack Smith

Editor del Catholic Key

Desde su llegada a Kansas City en noviembre de 2015, el obispo James V. Johnston, Jr. ha recorrido la diócesis buscando conocer las necesidades y aspiraciones del pueblo de Dios en Kansas City – St. Joseph. Este mes ha anunciado el nombramiento de un grupo diverso de personas en toda la diócesis para servir en un equipo de liderazgo, que lo ayudará a desarrollar una visión mutuamente compartida para la diócesis.

Para alcanzar esta visión mutuamente compartida, se iniciarán doce sesiones de escucha en toda la diócesis. “Nos involucraremos deliberadamente en una conversación, incluyendo los pensamientos y esperanzas de nuestros hermanos y hermanas de toda la diócesis que participarán en las sesiones de escucha”, escribió el obispo Johnston en su nombramiento del equipo de liderazgo.

Habrá una sesión de escucha para sacerdotes, una para el personal de la cancillería y diez sesiones de escucha regionales abiertas a todos. Y, “escuchar” es de lo que se tratarán estas sesiones, comentó Dino Durando, director de la Oficina de la Iglesia Doméstica y Discipulado, quien está ayudando a facilitar el proceso. El obispo Johnston asistirá a las doce sesiones de escucha donde las personas tendrán la oportunidad de expresar abiertamente y sin discusiones, cuáles son sus pensamientos acerca de una visión para la diócesis. Las sesiones se llevarán a cabo en el mes de julio y se enumerarán junto con este artículo.

“Las prioridades pastorales que se disciernan en oración a través de este proceso, ayudarán al Pueblo de Dios en nuestra diócesis a trabajar de manera más cohesiva para llevar a cabo la obra de Dios en nuestro tiempo”, dijo Durando.

El propósito del proceso es ayudar al obispo a discernir y definir los componentes de una visión mutuamente compartida para la diócesis, que incluirá:

• Una declaración de visión convincente (tema unificador) para la diócesis.

• Tres prioridades – principales áreas de enfoque – para la diócesis durante los próximos tres años.

• Seis objetivos (dos dentro de cada prioridad) que serán los resultados en los próximos dos o tres años.

“Evaluaremos honestamente nuestras necesidades como diócesis y las alinearemos con el llamado mayor de vivir como hogares de fe unidos en una sola Iglesia como discípulos de Jesucristo”, dijo el obispo Johnston. “También seremos creativos al abordar los objetivos que se han de establecer y los resultados audaces que se han de lograr”.

El “discipulado” es en gran medida un foco del proceso de visión. Como tarea antes de que comience el proceso, el obispo Johnston le dio a cada miembro del equipo de liderazgo una copia del libro “Formando Discípulos Intencionales” escrito por Sherry Weddell, directora ejecutiva del Instituto Catherine of Siena.

El equipo leerá el libro “para familiarizarse con el lenguaje del discipulado, específicamente la forma en que Sherry Weddell describe el concepto del discipulado intencional como un proceso de decisiones consecutivas, que requieren que la Iglesia se encuentre con las personas donde realmente están, y, las ayude a progresar en su relación con Cristo”, dijo Durando. “El libro también proporciona una gran cantidad de estadísticas sobre las tendencias generales y el estado actual del discipulado en la Iglesia de hoy en los Estados Unidos”.

Durando explicó que esperaba que el libro ayude al equipo a iniciar las conversaciones con un “vocabulario compartido y común en nuestras discusiones y discernimiento, mientras buscamos entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de la voz del Pueblo de Dios”.

Barbara Eckert del “Instituto de Liderazgo Católico” (Catholic Leadership Institute) asistirá con este proceso. El obispo Johnston describió al Instituto de Liderazgo Católico como “un ministerio de liderazgo y consultoría, altamente respetado, que sirve a la Iglesia Católica Romana en todo Estados Unidos”.

“El Instituto de Liderazgo Católico ha ayudado a muchas arquidiócesis y diócesis con este proceso con muy buenos resultados”, dijo Durando. “El obispo Johnston tiene experiencia personal tanto con este proceso, como con la consultora principal de CLI, Barbara Eckert, quien lo asistió con este mismo proceso en su anterior diócesis de Springfield – Cape Girardeau”.

El obispo Johnston espera que muchas personas participen en su sesión regional de escucha en el mes de julio. Por ahora, les pide a todos que se unan a él en oración pidiendo “por la fecundidad de este esfuerzo”.

Proceso de desarrollo de la visión mutuamente compartida de la Diócesis de Kansas City – St. Joseph

Parroquias donde tendrán lugar las Sesiones de Escucha:

Miércoles, 18 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – Our Lady of Guadalupe (St. Joseph)

Jueves, 19 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – St. Elizabeth (Kansas City)

Viernes, 20 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – Holy Cross (Kansas City)

Lunes, 23 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – St. Therese North (Parkville)

Miércoles, 25 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – St. Sabina (Belton)

Jueves, 26 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – Our Lady of the Presentation (Lee’s Summit)

Sábado, 28 de julio, 2:30 p.m. – 4:00 p.m. – Holy Rosary (Clinton)

Sábado, 28 de julio, 6:30 p.m. – 8:00 p.m. – Sacred Heart (Warrensburg)

Lunes, 30 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – St. Gregory Barbarigo (Maryville)

Martes, 31 de julio, 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – St. James (Liberty)

* Varias de estas parroquias tendrán la sesión de escucha en inglés y español. Las localidades aún están por determinarse. Las futuras comunicaciones acerca de este horario incluirán esta información una vez que se confirme.