Statement regarding Fr. Darvin Salazar

In late July, Bishop Johnston placed Fr. Darvin Salazar on leave from all duties in the diocese. This followed an allegation against Fr. Salazar of non-consensual sexual abuse of an adult. The diocese is actively cooperating in a police investigation of that incident.

Since then, other adults have approached the diocese with additional reports. As a result, the diocese continues to investigate and encourages anyone with additional information to come forward.

Report suspicions of abuse:

1. Call the Missouri Child Abuse Hotline at 1.800.392.3738 (if the victim is currently under the age of 18), and

2. Contact your local law enforcement agency or call 911, and

3. After reporting to these civil and law enforcement authorities, report suspected sexual abuse of a minor or vulnerable adult to the Diocesan Ombudsman, Jenifer Valenti, at 816.812.2500 or JeniferValenti@att.net, if the abuse involves a priest, deacon, employee or volunteer of the Diocese of Kansas City-St. Joseph.

The Diocese has a sincere commitment to providing care and healing resources to victims of sexual abuse and their families. Please contact the Victim Advocate, Kathleen Chastain, at 816.392.0011 or chastain@diocesekcsj.org for more information.

Declaración sobre el Padre Darvin Salazar

A fines de julio, el Obispo Johnston colocó al Padre Darvin Salazar en licencia de todos sus deberes en la diócesis. Esto fue seguido por una acusación contra el Padre Salazar de abuso sexual no consensual de un adulto. La diócesis está cooperando activamente en una investigación policial de ese incidente.

Desde entonces, otros adultos se han acercado a la diócesis con reportes adicionales. Como resultado, la diócesis continúa investigando y anima a cualquier persona con información adicional a presentarse.

Reporte sospechas de abuso:

1. Llame a la línea directa de Abuso Infantil de Missouri al 1.800.392.3738 (si la víctima actualmente es menor de 18 años), y

2. Póngase en contacto con su agencia de ley local o llame al 911, y

3. Después de informar a estas autoridades civiles y policiales, denunciar la sospecha de abuso sexual de un menor o un adulto vulnerable ante la Defensora del Pueblo Diocesano, Jenifer Valenti, al 816.812.2500 o JeniferValenti@att.net, si el abuso involucra a un sacerdote, diácono, empleado o voluntario de la Diócesis de Kansas City-St. Joseph.

La Diócesis tiene un compromiso sincero de proveer cuidados y recursos de sanación a las víctimas de abuso sexual y sus familias. Para obtener más información, comuníquese con la Defensora de Víctimas, Kathleen Chastain, al 816.392.0011 o chastain@diocesekcsj.org.